Dialogue au Tchad : elle démissionne du comité de sélection des représentants des jeunes

"Nous avons travaillé en toute transparence mettant en avant l'intérêt suprême de la Jeunesse et de notre pays. Ce travail je l'ai accompli avec fierté et honneur. Malheureusement, j'ai constaté des choses regrettables qui sont préparées", affirme-t-elle. Macka Cherif n'a pas donné de précisions sur les pratiques "regrettables" qu'elle dit avoir constaté.



Samedi, le Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT) a annoncé que 183 dossiers ont été réceptionnés par le comité.



"Pour ne pas trahir la jeunesse que j'ai servie en toute loyauté et conformément à l'engagement que j'ai pris pour travailler dans la transparence afin de contribuer efficacement à la refondation de notre nation, je démissionne du comité et l'histoire témoignera que je n'ai ni vendu ma conscience ni vendu la jeunesse", ajoute Macka Cherif Mahamat.



Sur les 183 candidats, 70 jeunes ont été retenus par le comité, suivant le critère d'âge, d'expérience associative, de compétence, de probité et de niveau d'étude, le tout noté sur 25 points, détaille le CNJT.