Dialogue au Tchad : la commission ad hoc engage des discussions avec les ordres professionnels

Les confédérations de sept ordres professionnels (médecins, vétérinaires, techniciens de la santé, architectes, notaires, huissiers de justice et l'Ordre des avocats) ont eu plusieurs rencontres ces derniers jours avec le comité des sages et la commission ad hoc du Présidium du dialogue national.



Les confédérations ont réitéré leur souhaite d'une inclusivité et d'une transparence dans tout le processus du dialogue. "En attendant ce qui résultera de ces échanges, nous avons exprimé notre volonté d'apporter notre contribution pour un dialogue véritablement inclusif et souverain pour bâtir un Tchad nouveau, solidaire, prospère et de justice"



Les ordres professionnels, par la voix de Me. Djerandi Dionro Laguerre, avaient annoncé leur retrait du dialogue national peu après la désignation polémique du Présidium.