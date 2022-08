Dialogue au Tchad : le CODITENAME appelle au consensus pour construire une nation forte

Le Collectif des diplômés tchadiens des Écoles nationales d’administration et de magistrature de l’extérieur (CODITENAME) appelle les tchadiens et tchadiennes à le soutenir dans ses ambitions. Il s'agit de contribuer à la bonne gouvernance dans l'administration publique tchadienne ; d'œuvrer pour la formation et l'encadrement des futurs énarques et faciliter leur insertion socioprofessionnelle en collaboration avec les pouvoirs publics ; de renforcer les relations de fraternité, d'amitié, de brassage et raffermir les liens de solidarité entre les énarques du Tchad, quel que soit leur pays de formation ; d'établir, consolider et promouvoir des relations d'amitié et de coopération avec d'autres associations nationales et internationales, anisi que des partenaires pour plus de synergie et d'efficacité dans ses interventions.



Évoquant le dialogue national, le président du CODITENAME, Djibrine Mahamat Abakar, estime qu'il offre l'occasion de jeter les bases d'un nouveau Tchad, d'une nation démocratique, forte, unie, solidaire, politiquement stable, socialement cohérente et économiquement fiable, où seront bannies toutes les formes de discrimination entre les filles et fils du pays.



Le CODITENAME exhorte les protagonistes de l’histoire du Tchad d'éviter de commettre l'irréparable, d'empêcher que leurs contradictions et les rivalités inhérentes à toute compétition pour le pouvoir ne débordent jamais du cadre étroit qui leur est assigné, afin de ne pas mettre en danger l'unité nationale. Il demande à ce que les contradictions s'expriment toujours dans le cadre du consensus. "Ceux qui s'en éloignent se disqualifient", affirme Djibrine Mahamat Abakar.



Le Collectif regroupe plus de 400 diplômés en instance d'intégration qui ont fini leurs études au Cameroun, Togo et Niger. Le Collectif se dit patient et espère que le gouvernement écoute sont cri.