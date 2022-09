Dialogue au Tchad : "le mieux est de nous dire de rentrer et de prendre un décret", Djimet Clement

Djimet Clement Bagaou, leader politique et participant au dialogue, s'inquiète de certaines procédés aux assises nationales : "telles que les choses se déroulent, est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir arrêter le dialogue ? Tout ce qui se dit, vous parlez du problème sociétal mais vous refusez de prendre en compte certains éléments".



"On est en train seulement de vouloir nous faire avaler des choses que le peuple tchadien n'approuve pas. Sinon, le mieux est de nous dire de rentrer et de prendre un décret. On risquerait de donner raison à ceux qui disent qu'ils vont faire leur dialogue dans la rue". (...) c'est mieux que de nous réunir ici pour amuser la galerie", a lancé le 20 septembre Djimet Clement Bagaou au Présidium.