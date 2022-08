Dialogue au Tchad : les femmes arabophones prônent la non discrimination et la justice

Cinq thèmes ont été abordés par la participantes entre autres : la paix et la cohésion sociale, la forme de l'État, les réformes institutionnelles et le processus électoral, les droits et libertés fondamentaux, les politiques publiques sectorielles et les problèmes sociaux (organisation et association citoyenne).



Après un travail acharné et dans un esprit d'équipe, 10 organisations et associations des femmes de la société civile estiment que la femme est le vecteur du développement d'un pays. Sa participation au dialogue prochain est l'un des principaux piliers de l'avancement du pays.



De l'avis des femmes, "notre pays le Tchad a beaucoup souffert du fléau des guerres. Ces conflits répétitifs ont continué, détruit et ont déplacé le peuple tchadien, faisant de notre pays l'une des dernières nations".



Pour construire et reconstruire le Tchad, il faut une justice et une égalité réelles des citoyens dans tous les aspects, le rejet de la discrimination et du tribalisme, l'acceptation de l'autre, répandre le message de la paix et de la coexistence pacifique sur tout le territoire national, suggèrent les femmes arabophones.



"Le dialogue qui se pointe à l'horizon interpelle notre responsabilité à construire une société. Désormais, nous devons nous éloigner des intérêts personnels pour l'intérêt du pays et donner une opportunité aux personnes qualifiées, jeunes et femmes, pour participer sans discrimination", concluent les participantes.