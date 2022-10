Dialogue au Tchad : les participants réclament les résultats des scrutins électoraux en temps réel

"À la fin des urnes, on doit avoir le résultat", estime Pasteur Moyadé. Il rappelle que pour 17 millions d'habitants au Tchad, "on tourne pendant des jours", alors qu'au Brésil, "ils sont plus de 200 millions d'habitants" et obtiennent les résultats le jour même.



"II faut créer un réseau récapitulatif des élections qui doit donner les résultats le même jour, comme dans les pays développés", complète M. Younous.



Roumadoumngar Felix Nialbé se montre pessimiste car selon lui, "même les représentants des partis sont devenus eux-mêmes des fraudeurs".



"Pourquoi faire des élections si on connait déjà les résultats ? Je voudrais proposer autre chose puisque nous avons une transition exceptionnelle", indique Béchir Youssouf Hamdjane.



"Même si c'est avec une application sur le téléphone, il faut que les résultats soient affichés le même jour, notamment au bureau de vote", insiste Al Mahdi.



Abdelhakam Ismaël propose "un répertoire pour lutter contre la fraude électorale". Selon lui, il faut "créer aussi un système de fichier électoral électronique pour réduire les fraudes. Il faut aussi pour les futures élections des résultats spontanés. Chaque bureau de vote doit afficher les résultats le matin, le midi et en fin d'après-midi".



M. Tahir, participant au titre d'une grande institution, ne semble pas d'avis avec les propositions. Il relève "qu'il faut s'adapter au contexte local avant de revendiquer les résultats en permanence. Car les technologies ne sont pas assez développées au Tchad".



Par-dessus tout, le leader de l'UNDR, Saleh Kebzabo, se montre préventif : "tant qu'on n'aura pas des élections transparentes, nos problèmes ne seront jamais réglés".