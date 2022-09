Dialogue au Tchad : "tout a été manigancé par des personnes qui devraient être admises à la retraite"

Abdramane Mahamat Abba indique qu'au moment "où tout le peuple tchadien compte sur ce dialogue, force est de constater que malheureusement, ce dernier en sera déçu une fois de plus".



Abdramane Mahamat Abba souligne que ceux qui dirigent le dialogue sont en train de trahir clairement les propos du président de la transition prononcés à l'ouverture de cette grande messe.



Il accuse le président du Comité d'organisation du dialogue national (CODNI) d'avoir imposé l'adoption d'un règlement intérieur et d'avoir installé à la tête du Présidium son ami intime.



Abdramane Mahamat Abba reproche également au Présidium d'avoir saboté le travail fait en amont par le groupe des religieux et des aînés en vue de la participation de plusieurs composantes en marge des assises.



"Tout a été manigancé dès le départ par des personnes qui devraient être admises à la retraite", poursuit-il. Abdramane Mahamat Abba invite le président de la transition -garant de ce dialogue- à redresser les choses dans l'intérêt commun du peuple tchadien.