Dialogue au Tchad : un projet d'agenda soumis aux participants

Le rapporteur général du Présidium, Limane Mahamat, a indiqué qu'il est mis en priorité les thématiques qui divisent les tchadiens : "l'injustice crée des frustrations et entraîne des rébellions", affirme Limane Mahamat. Ainsi, la première thématique devrait porter sur la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale.



Le CODNI suggère que les débats sur cette thématique s'articulent autour de la période de 1993 à nos jours.



La forme de l'État et les questions liées à la révision de la charte, la durée de la transition après le dialogue, l'éligibilité ou non des dirigeants de la transition aux prochaines élections ainsi que l'accord de Doha seront examinées.