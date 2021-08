Dialogue avec les politico-militaires au Tchad : "notre bonne foi sera traduite par des actions concrètes"

"Les représentants de nos frères politico-militaires sont conviés à la table pour des négociations franches, fraternelles et directes pour tourner la page de la violence qui a trop longtemps endeuillé nos familles et freiné notre développement", a affirmé samedi le général Mahamat Idriss Deby, président du Conseil militaire de transition (CMT).



Le comité spécial a été mis en place pour répondre aux spécificités et aux difficultés que constitue le dialogue avec les politico-militaires. Il travaillera en étroite collaboration avec le comité d’organisation du dialogue national inclusif.



"Les pourparlers avec les politico-militaires doivent obéir à des critères objectifs, réalistes, rationnels et patriotiques, marqués par la dominance constante de l’esprit du consensus", selon Mahamat Idriss Deby.



Le processus du dialogue devra aboutir au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration (DDR).



Selon le président de la transition, "la bonne foi sera traduite par des actions concrètes qui seront prises en matière d’amnistie, de libération des prisonniers de guerre, de restitution des biens et de réinsertion socioprofessionnelle suivant un calendrier précis à définir".