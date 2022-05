Dialogue avec les politico-militaires : la France prête à appuyer le Tchad

Le président français Emmanuel Macron s’est entretenu par téléphone avec le président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby, le 6 mai 2022.



Emmanuel Macron a salué l’engagement de Mahamat Idriss Deby pour la tenue du dialogue national dans des conditions inclusives et dans un calendrier rapproché. Il a par ailleurs réitéré la disponibilité de la France à appuyer les discussions en cours avec les groupes politico-militaires à Doha pour que ces derniers rejoignent le dialogue national et le processus de transition.



Ils ont également évoqué les enjeux de sécurité régionale, notamment au Soudan, en République centrafricaine et au Sahel. Le président français a salué le rôle déterminant joué par le Tchad au sein de la MINUSMA pour la stabilité de la région.