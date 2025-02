INTERNATIONAL Dialogue mondial sur le développement social : les points marquants de la CSocD63

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 17 Février 2025



La 63ème session de la Commission des Nations-Unies pour le développement social (CSocD63) s'est tenue cette semaine à New York, réunissant des dignitaires, des décideurs politiques et des défenseurs du monde entier pour aborder les questions urgentes d'équité sociale, de cohésion et de résilience.

Dans un contexte de baisse de confiance dans les institutions et d'inégalités croissantes, l'événement de cinq jours a souligné l'urgence de favoriser le dialogue et l'action pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), et respecter les engagements pris lors du Sommet mondial pour le développement social de Copenhague en 1995.



La session, présidée par Son Excellence M. Krzysztof Szczerski, s'est ouverte sur un appel à l'unité et à l'action, soulignant l'interdépendance du développement social, des droits de l'homme et de la résilience à une époque de crises fréquentes et complexes. Du vieillissement des populations à l’autonomisation des jeunes, des systèmes de protection sociale à l’équité numérique, les discussions étaient aussi diverses qu’urgentes. Voici un aperçu détaillé des débats de chaque journée, ainsi que des événements parallèles qui ont enrichi le dialogue.



Jour 1 : Préparer le terrain pour la cohésion sociale

La journée d'ouverture du CSocD63 a commencé par un accueil chaleureux du président, qui a donné le ton de la session en soulignant le rôle essentiel de la confiance dans la réalisation de la cohésion sociale. « La confiance est le fondement du développement social », a-t-il déclaré, soulignant que même si des progrès ont été réalisés, l'érosion de la confiance dans les institutions pose un défi important à la solidarité mondiale.



Des délégués d’Irak, de Pologne, de Suède et de Turquie ont pris la parole, le représentant de Turquie soulignant l’importance de protéger les mères et les groupes vulnérables, y compris les personnes LGBTQI, contre la violence. La session a également été marquée par les remarques du président de l'Assemblée générale, Philemon Yang, qui était présent et a réitéré l'importance de la solidarité dans le respect des engagements de Copenhague de 1995.



Le secrétaire général adjoint du Département des affaires économiques et sociales (DESA), Li Junhua, et la présidente du Comité des ONG pour le développement social, Liana Almony, se sont également adressés à l'assemblée. Leurs discours ont trouvé un terrain d’entente sur la nécessité de politiques inclusives et de collaboration multipartite. Un débat général animé a suivi, au cours duquel les délégations ont partagé leurs expériences nationales et les défis rencontrés dans la promotion du développement social.



Événement parallèle : Concrétiser le droit à la sécurité sociale

La journée s'est terminée par un événement parallèle intitulé « Réaliser le droit à la sécurité sociale : assurer un financement durable et équitable de la protection sociale ». L'événement a exploré les mécanismes de financement innovants pour étendre les systèmes de protection sociale, en particulier dans les pays à faible revenu, et a souligné l'importance de l'accès universel à la sécurité sociale en tant que droit humain.



Jour 2 : Lutter contre les inégalités et la marginalisation

La deuxième journée de la session a approfondi les inégalités systémiques qui entravent le développement social. Kaisa Juuso, éminent défenseur des droits de l’homme, a ouvert les débats avec une déclaration puissante : « L’éducation est un droit humain fondamental qui doit être accessible à tous. » Ses paroles ont résonné tout au long de la journée alors que les délégués du monde entier partageaient leurs expériences et leurs stratégies de lutte contre l'exclusion et la marginalisation.



Betty Among Ongom, de l'Ouganda, a attiré l'attention sur la lenteur des progrès dans l'élimination de l'exclusion sociale, en particulier dans les pays africains. « La communauté internationale continue de débattre alors que des millions de personnes restent soumises », a-t-elle déploré, appelant à une action urgente pour lutter contre les inégalités. Mohammed Jama, directeur général de l’Agence de développement social de Djibouti, a fait écho à ces sentiments, soulignant les défis posés par la désertification et les déplacements internes dans son pays. «J’ai présenté la Vision 2035 de Djibouti, qui donne la priorité au développement du capital humain, à la paix et à l’unité ».



Les délégués du Botswana et de l'Afrique du Sud ont partagé leurs initiatives nationales, le Botswana s'engageant à accélérer le développement des services dans les zones vulnérables et l'Afrique du Sud réfléchissant à 30 ans de démocratie constitutionnelle. « L’équité sociale et l’inclusion ne sont pas seulement des objectifs, ce sont des nécessités », a souligné le délégué sud-africain, établissant des parallèles entre l’histoire de l’apartheid du pays et ses efforts continus pour construire une société cohésive.



La journée a également été marquée par des interventions du Burkina Faso, de la Thaïlande, de l'Uruguay et du Mexique, qui ont tous souligné l'importance du respect et du maintien des droits humains fondamentaux. Les délégués de Slovénie, d'Oman et d'Iran ont complété la session en se concentrant sur la protection de la famille et les politiques visant à soutenir les femmes dans les sociétés en difficulté.



Événement parallèle : De Copenhague à Doha

Un événement parallèle intitulé « De Copenhague à Doha : faire progresser le programme mondial de développement social », a exploré des idées concrètes pour le prochain deuxième Sommet social mondial. La discussion a porté sur l'éradication de la pauvreté, l'emploi productif et l'inclusion sociale, en mettant l'accent sur les partenariats visant à soutenir les groupes vulnérables.



Jour 3 : Renforcer la résilience dans un monde sujet aux crises

La troisième journée du CSocD63 s'est concentrée sur les questions émergentes en matière de politique sociale, en particulier dans le contexte de crises mondiales croissantes. Une table ronde sur les « Politiques visant à renforcer la résilience sociale », a réuni d'éminents intervenants, dont Mme Angela Chomba Kawandami de Zambie, qui a souligné le rôle des systèmes de protection sociale adaptatifs dans la réduction des vulnérabilités.



Michael Woolcock, spécialiste principal des sciences sociales à la Banque mondiale, a pris la parole au cours de la séance, mais il s'agissait d'un précurseur du point culminant de la journée.



Obiageli Ezekwesili, ancien ministre nigérian et vice-président de la Banque mondiale, a apporté une perspective puissante sur la résilience de la gouvernance dans l'éducation. Forte de sa riche expérience en tant que ministre de l'Éducation au Nigeria, et de son service à la Banque mondiale, elle a déclaré que la démocratie est actuellement plus en crise que jamais. « Les pratiques démocratiques d’aujourd’hui sont exclusives à bien des égards, parce que la petite fraction des personnes qui fournissent la démocratie la monopolise. »



Son discours était particulièrement passionné et a retenu l’attention. Elle a averti qu'il existe un déficit de leadership dans de nombreux pays et que le sauveur que les citoyens attendent n'est pas en route. Les dirigeants doivent venir de l’intérieur et, à ce titre, des efforts doivent être déployés par le biais de l’éducation pour accroître les chances des dirigeants axés sur les personnes. Elle a également martelé l'absence de conséquences pour les mauvais dirigeants et le manque d'institutions publiques transparentes.



« Les sociétés doivent retrouver la valeur de la confiance. Tout ce qui concerne l’État de droit repose sur les avantages fondamentaux des sociétés qui font confiance », a-t-elle déclaré.



Elle a ensuite parlé de la démocratisation de l'éducation, notamment en Afrique. « Dans le cas de l’Afrique, la première chose est l’importance d’aller à l’essentiel. « En Afrique, 9 enfants sur 10 n’atteignent pas le niveau minimum de compétence en lecture, écriture et calcul. »



Elle a martelé que nous devons investir dans l’éducation de base pour permettre aux enfants de devenir des communautés autonomes, et d’échapper à la « dynastie intergénérationnelle de la pauvreté ».



Marek Kamiński, explorateur renommé et innovateur social, a également partagé ses idées uniques sur la résilience mentale. Le deuxième panel, modéré par Woolcock, mettait en vedette S.E. Danilo Türk, ancien président de la Slovénie, et Héctor Ramón Cárdenas Molinas du Paraguay, qui ont discuté de l'importance des politiques sociales inclusives et de la coopération internationale.



Événements parallèles : Explorer l'équité numérique et au-delà

Les événements parallèles de la journée comprenaient, « Au-delà de l'accès : sécurité en ligne des jeunes et équité numérique », qui abordait la fracture numérique et son impact sur le bien-être des jeunes, et « Faire progresser le programme pour un salaire vital », qui explorait le rôle des salaires décents dans la promotion de la justice sociale. Un autre événement, « Exploration des méfaits individuels et sociétaux de la pornographie », a déclenché une discussion nuancée sur l'intersection de la technologie, de la culture et du développement social.









Dans la même rubrique : < > Naissance inattendue : Une petite fille vient au monde à bord d'un avion Brussels Airlines RDC : le président Tshisekedi prend part à la 61ème Conférence de Munich sur la sécurité Émirats Arabes Unis : cartographie des couloirs aériens pour les taxis aériens et les drones de fret Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)