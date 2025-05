45ème Congrès de l’AIMF : la ville camerounaise de Dschang expose son patrimoine culturel

Le Congrès de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) est toujours une occasion unique d’échanges, de partage d’expériences et de construction d’avenirs communs, autour des enjeux urbains et du développement durable.



Ainsi donc, à l’invitation du président du Comité populaire de la ville de Hué (Vietnam), Nguyễn Văn Phương, 400 maires et représentants des gouvernements locaux, venant de 35 pays, se sont retrouvés du 27 au 30 octobre 2025,



La rencontre de Hué a permis aux maires de réaffirmer leur engagement commun en matière de lutte et d’adaptation aux dérèglements climatiques, et de mener des actions concertées sur la question du patrimoine et du tourisme durable. En effet, ce grand rassemblement des villes francophones est une occasion unique d’échanges, de partage d’expériences et de construction d’avenirs communs autour des enjeux urbains et du développement durable.



Membre officiel de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) et de la Commission Villes et Développement durable, la ville de Dschang a porté la voix du Cameroun, à travers son patrimoine si riche, son dynamisme universitaire et sa diversité culturelle.



Pour le compte de la Commission Villes Innovantes, Intelligentes et Responsables, le maire de Dschang, Jacquis Kemleu Tchabgou a été panéliste sur le thème, « Patrimoine et Tourisme Durable : Mémoire et Patrimoine, des clés pour construire un Commun ». Il a ainsi abordé des modèles de transformation urbaine, alignés sur les réalités locales.



Il faut dire qu’après un appel à candidatures lancé en janvier 2025, Dschang a été la seule ville du Cameroun retenue pour siéger dans les deux Commissions (Villes et Développement Durable et Villes Innovantes). Une reconnaissance qui consolide le leadership et l’engagement à porter haut les couleurs du Cameroun dans les débats internationaux. Lors du panel sur le Patrimoine et Tourisme Durable, le maire de Dschang a partagé comment sa ville transforme ses récits, même douloureux, en leviers de cohésion sociale et d’innovation.



« Notre Musée des Civilisations, nos festivals (Reconnection, Kuna) et nos traditions culinaires illustrent cette dynamique. Par ailleurs, au sein de la Commission Villes et Développement Durable, j’ai défendu des modèles de croissance verte, ancrés dans nos réalités mais ouverts sur le monde », relève le maire Jacquis Kemleu Tchabgou.



Ce Congrès a aussi permis aux participants de tisser des partenariats stratégiques (notamment avec Hué), sur la gestion du patrimoine, le tourisme communautaire et l’inclusion des jeunes. Les bénéfices attendus pour les populations portent sur le renforcement des infrastructures culturelles, les opportunités de formation et d’emploi pour la jeunesse, et la visibilité accrue pour attirer investisseurs et touristes.



Enfin, il faut dire que le Congrès des maires francophones a rappelé l’engagement et la solidarité des maires, face au défi climatique. Portée par l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), une nouvelle initiative a été lancée à cette occasion : il s’agit de l’Alliance des villes francophones pour le climat.



De même, un plaidoyer pour la préservation des forêts a été adopté et sera remis officiellement par la présidente de l’AIMF, Mme Anne Hidalgo, maire de Paris, lors de la Conférence sur les changements climatiques (COP 30), prévue du 10 au 21 novembre 2025 à Belèm (Brésil).