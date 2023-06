Diplomatie: Denis Sassou-N’Guesso invité au sommet de Paris sur le nouveau pacte financier mondial

En novembre 2023, lors de la Cop 27, à Charm el-Cheikh (Egypte), les pays en développement, qui contribuent très faiblement au changement climatique, avaient lancé des appels forts et répétés pour la création d'un fonds devant financer les pertes et dommages, conséquences des changements climatiques qu’ils subissent. C’est lors de cette COP qui avait laissé un goût d’inachevé, notamment, aux défenseurs de l’environnement que le président français, Emmanuel Macron avait annoncé l’initiative de ce sommet.



Aller au-delà des promesses



Se référant à l’engagement pris par les pays développés mais qu’ils n’ont jamais tenu à ce jour, le secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres en tournée en Afrique de l’Ouest, en mai 2022, avait interpellé les pays riches quant à leur responsabilité face à l’urgence climatique.



Pour lui, en effet, « il est temps de passer aux actes. Il est temps de tenir la promesse des 100 milliards de dollars par an faite à Paris », en 2009. Cette somme à débloquer à partir de 2020 devait permettre de financer les actions en faveur du climat dans les pays en développement, en établissant une feuille de route claire et crédible pour doubler les fonds d'adaptation.



Cette question sera de nouveau au cœur des discussions lors de ce sommet de Paris qui porte plus largement sur une refonte des instances de la finance mondiale comme le FMI et la Banque mondiale. L’objectif est de soutenir les pays surendettés et qui ne peuvent pas investir dans la protection de l’environnement.



Le sommet de Paris qui regroupe outre les chefs d’Etat et de gouvernement, plusieurs dizaines de partenaires privés et des organisations internationales, est appelé à dynamiser, donner un élan politique aux sujets parfois très techniques.



Le leadership de Denis Sassou-N’Guesso en matière climatique



En tant que président de la Commission climat du bassin du Congo, le chef de l’Etat congolais qui prend part au sommet de Paris a toujours porté « avec force » la voix de l’Afrique lors des grandes conférences mondiales sur la protection de l’environnement.



A Paris, Denis Sassou-N’Guesso ne manquera pas d’inviter la communauté internationale à lancer la décennie mondiale de l’afforestation dont l’objectif est d’obliger l’humanité à inverser le cours actuel de destruction des forêts.



Initiateur du Fonds bleu pour le bassin du Congo, le président congolais devrait saisir l’occasion du sommet de Paris pour renouveler son plaidoyer auprès des institutions financières et des pays développés pour le financement du Fonds Bleu dont l'accord de création a été signé par 16 Etats, le 9 mars 2017, à Oyo, dans la Cuvette, en République Congo.



A noter que ce sommet est organisé par la France en partenariat avec l’Inde.