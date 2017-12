Diplomatie : la Zambie et les Pays-Bas ont de nouveaux ambassadeurs au Congo

La présentation des lettres de créance s’est déroulée dans la salle du Palais du peuple dédiée aux activités diplomatiques : la salle des Ambassadeurs. Le premier diplomate a sacrifié à la tradition a été le zambien. Après avoir annoncé au président de la République, son installation en terre congolaise, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de son pays, Friday Musiyalike a exprimé son impatience de travailler avec le gouvernement congolais. C’est dans le livre d’or du Palais du peuple que l’homme d’Etat zambien a aussi clamé sa volonté de « consolider les relations cordiales déjà existantes entre le Congo et la Zambie ». Il entend contribuer auprès du gouvernement congolais à améliorer les conditions de vie de la population congolaise.



Le président de la République a, par la suite, accordé son hospitalité au représentant du Roi Willem-Alexander des Pays-Bas. Robert Schuddeboom s’est dit honoré de représenter son pays au Congo. Ses écrits dans le livre d’or laissent entrevoir sa feuille de route : « C’est un grand honneur de travailler comme ambassadeur des Pays-Bas dans ce magnifique pays, la République du Congo. Je ferai tout pour améliorer les liens bilatéraux déjà excellents » entre les Pays-Bas et la République du Congo, a-t-il écrit, après avoir remercié le président congolais pour l’accueil, notamment.



L’un des rares pays n’ayant pas de conflit avec ses voisins, le Congo s’emploie à renforcer ses liens d’amitié et à dynamiser davantage sa coopération avec ses amis. C’est à juste titre que le chef de l’Etat a souvent déclaré que la diplomatie congolaise se porte bien.