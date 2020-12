ANALYSE Diplomatie : victoire historique du Maroc

Par Farid Mnebhi - 12 Décembre 2020



Le Président américain, Monsieur Donald Trump, a frappé, le 10 décembre 2020, un grand coup diplomatique en annonçant au Roi du Maroc l’ouverture d’un Consulat Général américain à Dakhla, ville du Sahara marocain.



En effet, le Président Trump a informé le Roi du Maroc, lors d’un entretien téléphonique tenu le 10 décembre 2020, de la promulgation d’un Décret Présidentiel portant sur la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaître, pour la première fois de leur histoire, la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara Marocain.



Dans ce cadre, et à titre de première concrétisation de leur initiative souveraine de haute importance, les États-Unis d’Amérique ont décidé l’ouverture d’un Consulat Général à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains et la contribution au développement économique et social, au profit notamment des habitants des Provinces du Sud marocain.



Cette position constructive des Etats-Unis d'Amérique vient renforcer la dynamique de la consécration de la marocanité du Sahara marocain, confirmée par les positions de soutien par un ensemble de pays amis, ainsi que par les décisions de nombreux pays d'ouvrir des Consulats dans les Provinces du Sud marocain.



Elle intervient également après l'intervention décisive et efficace des Forces Armées Royales, dans la zone de Guerguerat, afin de maintenir la sécurité et la stabilité dans cette partie du territoire marocain, et d'assurer la libre circulation des personnes et des biens avec les pays africains.



Au cours du même entretien, Sa Majesté le Roi et Son Excellence le Président américain ont échangé sur la situation actuelle dans la région du Moyen-Orient.



A cet égard, Sa Majesté le Roi a évoqué les positions constantes et équilibrées du Royaume du Maroc au sujet de la question palestinienne, soulignant que le Maroc soutient une solution fondée sur deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, et que les négociations entre les parties palestinienne et israélienne restent le seul moyen de parvenir à un règlement définitif, durable et global de ce conflit.



En sa qualité de Président du Comité Al-Qods, émanant de l'Organisation de la Coopération Islamique, le Roi du Maroc a souligné la nécessité de préserver le statut spécial de cette ville. Le Souverain marocain a également insisté sur le respect de la liberté de pratiquer les rites religieux pour les adeptes des trois religions monothéistes, ainsi que sur le respect du cachet musulman d’Al-Dosq Acharif et de la Mosquée Al-Aqsa, conformément à l'appel d’Al-Qods (Jérusalem) signé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Sainteté le Pape François, lors de la visite de Sa Sainteté à Rabat le 30 mars 2019.



Eu égard au rôle historique que le Maroc a toujours joué dans le rapprochement des peuples de la région et dans la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, et compte tenu des liens spéciaux qui unissent la communauté juive d'origine marocaine, y compris en Israël, à la personne de Sa Majesté le Roi du Maroc, le Souverain marocain a informé le Président américain que le Maroc entend :



- accorder les autorisations de vols directs pour le transport des membres de la communauté juive marocaine et des touristes israéliens en provenance et à destination du Maroc,



- reprendre les contacts officiels avec les vis-à-vis et les relations diplomatiques dans les meilleurs délais,



- et promouvoir des relations innovantes dans les domaines économique et technologique dont, à cet effet, œuvrer à la réouverture des bureaux de liaison dans les deux pays, comme cela fut le cas antérieurement et pendant plusieurs années jusqu’en 2002.



Ensuite, Sa Majesté le Roi et le Président américain ont évoqué les efforts déployés pour résoudre la crise au niveau du Conseil de Coopération du Golfe.



Donald Trump, qui quittera la Maison Blanche le 20 janvier 2021, a déclaré, au final, que la proposition sérieuse, crédible et réaliste du Maroc sur le plan d'autonomie est la seule base pour une solution juste et pérenne afin d'assurer paix et prospérité. Il a, en outre, indiqué que le Maroc a reconnu les Etats-Unis d’Amérique en 1777 et qu’il est donc approprié que les Etats-Unis d’Amérique reconnaissent la souveraineté marocaine sur son Sahara.





