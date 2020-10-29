خطاب مشير تشاد إدريس ديبي إتنو ، رئيس الجمهورية ، في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الوطني الشامل

إن الوعود التي التزمنا بها سويا في ختام المنتدى الأول الشامل قد تحققت. وها نحن اليوم نلتقي مجددا في هذا المبنى الجميل في جو أخوي كما تعهدنا على الرغم من التأخير لبضعة أشهر عن الوعد بسبب جائحة كوفيد 19.



ولا يمكنني في هذه اللحظة الدقيقة إخفاء شعوري تجاه هذا التجمع للتشاديين والتشاديات من مختلف الآفاق الاجتماعية والثقافية والاتجاهات السياسية.



من خلال هذه الحماسة الوطنية القوية الظاهرة علي أوجهكم، تظهر التزاماتكم بأن تصبحوا من رواد تاريخ تشاد ومسيرة الآمة نحو التقدم والحداثة.



الضيوف الكرام



سيداتي وسادتي



إن المنتدى الذي سيبدأ اليوم سيكشف لنا مدى إنجازات القرارات التي اتخذت في المنتدى الأول الشامل الذي بموجبه ظهرت الجمهورية الرابعة.



وفي هذا الصدد، يجب علي كل واحد منا معرفة الهدف من هذا المؤتمر وتداعياته حيث قرر التشاديون بكل حرية إعادة بناء الأمة والشروع بحزم في طريق النهضة الاقتصادية والازدهار.



كانت الإصلاحات التي إجراؤها أكثر من ضرورية، لأن تحديث المؤسسات يتطلب ذلك، وكذلك جودة الحكومة تتطلب مشاركة التجمعات وجميع الجهات الأخرى الفاعلة وتحديد دور كل واحد مهما بوضوح.



العالم في تحول مستمر وبلدنا تشاد بوضعه الاستراتيجي في قلب القارة الإفريقية وفي المنطقة الساحلية يجب عليه بناء مؤسسات فعالة قادرة لمواجهة شتى التحديات.



وبعد عامين من هذا الالتزام الجماعي السابق إنه الإدعاء أن نقول كل شي يسير على ما يرام.



وعليه فإنني اقتراح تقويم كل سنتين لهذا المشروع الإصلاحي الضخم لأننا على يقين بأن برنامجنا قابل للتعديل وهناك ضرورة لتعديلات مستمرة من أجل بلوغ أهداف سامية وفعاله.



إخوتي واخواني الاعزاء



كما نعلم بأن الخطوات الاولى للجمهورية الجديدة لم تكن سهلة نظرا لصعوبات خارجية وداخلية، نذكر منها جائحة كوفيد 19 واستمرار التهديد الامني المرتبط بالارهاب وآثاره الاقتصادية والمالية.



ولكن يمكننا أن نفرح بالتقدم الذي أحرز دون التأثير في مداولات جلساتكم التي ستكون الحرة. ومن الملاحظ إن الاصلاحات المؤسساتية قد اكتملت تقريبا.



اليوم أن مركز المؤسسات قد رأت النور في المنتدى الاول الشامل ، ومع ذلك فإن الأمر متروك لكم لتحليل الفعالية التشغيلية لمؤسساتنا واستخلاص الدروس اللازمة لإعادة التركيز أو تصحيح الوضع.



من الواضح أن بعض المؤسسات الجديدة قد عملت بشكل أفضل والبعض الآخر أظهر علامات ضعف.



في مجال إصلاح العدالة أو تلك المتعلقة بتوطيد السلام والاستقرار، تم تسجيل أعمال مشجعة ، كما يراها كل منا في ضوء الحقائق والأفعال.



وفيما يتعلق بمجال ترقية المرأة والشباب ، تم تحقيق نتائج مهمة أيضا. ليس لي أن أقوم بتنقيح الإجراءات الكبيرة، خاصة وأن بنية المشاركين في هذه الجلسات تتكون بشكل أساسي من الشباب والنساء. من المؤكد أن شهاداتهم المختلفة سترشدنا بشكل أفضل.



إخواني وأخواتي الأعزاء ،



في الواقع أعتقد أنه ليس من الضروري أن أقول لكم بأن واجبكم الحالي عظيم جدا ، لأنه لا يوجد مقيِّم يريد ذلك. إنه تمرين دقيق يتطلب عددًا معينًا من المهارات وقبل كل شيء المسؤولية.



فمن الضروري مواجهة الحقائق وتحديد المشاكل الرئيسية التي تتطلب استجابات قوية ودائمة. لا ينبغي إخفاء أي شيء يؤثر على حياة الأمة. يجب القيام بالتفكير المعمق لتمكيننا من التحديد الموضوعي للشغل الشاغل الحقيقي والرغبات العميقة للتشاديين والتشاديات.



إنه من الضروري للغاية إعادة الدولة والأمة إلى قلب كل أعمالنا. يجب على كل منا أن يفهم أن الدولة تتجسد من خلال المواطن. وفي هذا الصدد ، يجب توعية كل مواطن بمستقبل البلاد وتحميله المسؤولية.



يمر مستقبل البلاد حتما من خلال الوفاق الوطني والتماسك الاجتماعي والسلام. ولأجل ذلك فإن لهذا المنتدى بعد شامل وتشاركي. إنها ليست مصممة خصيصًا كما يعتقد بعض المنتقدين ، الذين أدوا يمين القسم النظرية المطلقة ودائمًا يرسمون تشاد باللون الأسود. أقول بصوت عال وواضح أنه لا أحد مستثنى من هذه الجلسات التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز الديمقراطية الشعبية.



إخواني وأخواتي الأعزاء ،



أعلم أنه يمكننا الاعتماد على استقلالية رأيكم انتقاداتكم لإجراء تأملات ذات صلة وموجهة ، من أجل تمكيننا من فهم المستقبل من خلال منظور آخر.



بينما يجب ألا نغير مسار الجمهورية الرابعة لأنها تحمل الأمل في تشاد جديدة وأفضل ، يمكننا دائمًا مراجعة وتحصين أفعالها وإجراءاتنا العملية.



ولأجل هذه المهمة ، لا أتردد في وصف هذا المنتدى بأنه مؤتمر ينطوي على واجبات ومسؤوليات والكثير من التفاني ، لأن أي مساهمة تتعلق بمصالح الوطن الأم ، لها دائمًا طابع مقدس تدعوكم إليه الجمهورية ، أيها السيدات والسادة المشاركين.



أود أن أشيد بمبادرة اللجنة المنظمة التي تمكنت ، في وقت قياسي ، ليس فقط من تنظيم المنتديات الستة بنجاح بعد تسجيل المشاركة وجمع آراء ممثلي أقاليم تشاد الـ 23 ولكن أيضًا مساهمة التشاديين من الداخل ومن الشتات ، من خلال البريد الإلكتروني الذي فتح لهذا الغرض.



إنني مقتنع بأن التوصيات الناتجة عن هذه المنتديات التمهيدية بالإضافة إلى المساهمات عبر الإنترنت ستثري مناقشاتكم. ولن يتمكن هذا المنتدى من الوفاء بالوعد إلا إذا أدى في الواقع إلى مقترحات ملموسة وعملية وذات صلة بناءً على تحليل دقيق للوضع الحالي.



يجب أن تكون استنتاجات هذا المنتدى انعكاسًا مثاليًا لجميع الاهتمامات التي تعتبرونها أساسية وجوهرية ومفيدة وضرورية من أجل ضمان التطور الكامل للأمة الجديدة والجمهورية الجديدة.



الضيوف الكرام ؛



سيداتي وسادتي.



قبل أن أختتم كلماتي أود أن أهنئ لجنة المتابعة على تنفيذ قرارات المنتدى الوطني الشامل الأول ولجنة الصياغة واللجنة المنظمة للمنتدى الوطني الجامع الثاني لإعداد وثائق الجودة و التنظيم الممتاز لهذه الجلسات.



اسمحوا لي أيضًا أن أذكّر بأن هذا المنتدى ينعقد في سياق وباء فيروس كورونا العالمي ، فمن الضروري اتخاذ جميع التدابير الاحتياطية من أجل احترام تدابير الاحترازية وتجنب أي خطر للإصابة.



أتمنى كل التوفيق في أعمالكم وأعلن افتتاح أعمال المنتدى الوطني الشامل الثاني.



أشكركم.

