Dissolution des syndicats étudiants en Côte d'Ivoire : Une décision controversée aux enjeux multiples

Le 18 octobre 2024, le Conseil National de Sécurité (CNS) a confirmé la proposition du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Adama Diawara, concernant la dissolution de toutes les associations syndicales estudiantines. Cette décision a été prise lors d'une réunion au Palais présidentiel à Abidjan, sous la présidence du Président Alassane Ouattara.



Le ministre Adama Diawara a également présenté diverses mesures pour améliorer la situation dans les cités universitaires. Parmi celles-ci, le CNS a entériné la réhabilitation par étapes des anciennes universités et des grandes écoles publiques.

La réattribution des chambres universitaires, basée sur un processus d’admission et de réadmission prenant en compte les résultats académiques, l’âge et la vulnérabilité sociale.



Le Président de la République a chargé le Premier Ministre Robert Beugré Mambé de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre ces mesures.



Cette décision de dissolution fait suite à l'assassinat de deux étudiants, membres de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI). Les individus impliqués dans cet acte tragique ont également été identifiés comme membres de cette même fédération, ce qui a suscité une forte réaction au sein de la communauté éducative.



La dissolution des associations syndicales estudiantines et les mesures proposées visent à restaurer la sécurité et à améliorer les conditions de vie dans les cités universitaires en Côte d'Ivoire, dans un contexte marqué par des violences tragiques.