Djibouti : le Fonds Souverain confirme les dates du Forum régional sur l’investissement

L'une des économies à la croissance la plus rapide au monde déroule le tapis rouge pour les investisseurs internationaux, le mois de mai prochain.



Le Fonds Souverain de Djibouti (Sovereign Wealth Fund of Djibouti), vient d’annoncer les dates de son prochain Forum de Djibouti (Gateway of Opportunities), qui se tiendra du 12 au 14 mai au Djibouti Palace Kempinski.



« Ce Forum inaugural présentera le potentiel et les opportunités d'investissement de Djibouti et du continent africain. Il réunira des PDG, des investisseurs et des promoteurs, afin de favoriser la collaboration entre des personnes partageant les mêmes idées, de catalyser des investissements stratégiques pour l'ensemble de la sous-région et de faciliter le dialogue entre le Fonds et les investisseurs institutionnels », a déclaré le directeur général du Fonds souverain de Djibouti, le Dr Slim Feriani.



Les investissements récents dans les ports et la logistique, l'hôtellerie et les énergies renouvelables constituent un modèle pour les investisseurs. Le plan 2035 du pays fournit une feuille de route claire et, sous la direction de Ismail Omar Guelleh, président de Djibouti, le pays offre de nombreuses incitations aux acteurs du secteur privé.



L'événement est supervisé par le groupe de presse panafricain, IC Publications, éditeur du magazine African Business. Des intervenants de haut niveau fourniront des informations clés aux décideurs, à la recherche d'opportunités, ainsi que d'excellentes possibilités de mise en réseau avec d'autres responsables institutionnels et commerciaux dans des secteurs stratégiques d’Afrique, d'Europe, des États-Unis, et d'Asie.



Selon la Banque africaine de développement, l'économie djiboutienne devrait croître de 6,5 % cette année. Il existe une opportunité évidente de bénéficier d'un avantage de premier plan dans ce pays qui n'est pas seulement stratégiquement situé, mais qui possède l'un des centres logistiques les plus sophistiqués du continent et qui, avec ses dix câbles sous-marins, devient une plaque tournante pour les centres de données et d'autres activités liées à la technologie.



Le pays vise à dépendre à 100 % des énergies propres d'ici à 2030. Le secteur de la finance offre de nombreuses opportunités à saisir, déclare Omar Ben Yedder, directeur général d'IC Publications. « Nous disposons d'une monnaie forte et convertible, d'un environnement politique et économique stable et d'un gouvernement qui nous soutient.



Le pays a attiré plus de 2,3 milliards d'USD d'IDE entre 2000 et 2020, principalement dans le domaine des infrastructures. C'est l'occasion pour les gens de le voir de leurs propres yeux et de nous accompagner dans ce voyage », a ajouté M. Feriani.