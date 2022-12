Droits de l'Homme : le Tchad est "plus que déterminé à honorer ses engagements", Mahamat Ahmad Alhabo

« Dignité, liberté et justice pour tous », tel est le thème de cette année. Le contexte tchadien reste marqué par la période de transition sans précédent que traverse le Tchad, après la tenue du Dialogue national inclusif et souverain qui a abouti à l'adoption de plusieurs recommandations et résolutions en matière des droits de l'Homme. Le gouvernement d'union nationale s'attèle à les mettre en oeuvre, assure le ministre Mahamat Ahmad Alhabo.



"La défense des droits de la femme, de la jeune fille, de l'enfant, des personnes handicapées, des réfugiés, des déplacés et de toutes les personnes vulnérables constituent l'une des priorités du gouvernement. Le Tchad est plus que déterminé à honorer ses engagements dus aux organes de traités", indique le ministre.



Le ministre de la Justice relève que le Tchad a traversé plusieurs décennies de troubles sécuritaires et d'instabilité. Pour lui, "l'apprentissage de la démocratie est certes laborieux mais au regard des avancées constatées, nous estimons que le résultat est globalement positif".



Dans l'objectif de garantir le respect des droits et libertés de chaque citoyen, des programmes de renforcement des capacités des acteurs des droits humains ainsi que des forces de défense et de sécurité sont mis en oeuvre.