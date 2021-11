TCHAD Droits des enfants : le Tchad en dernière position dans l'indice KidsRights

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 16 Novembre 2021



Le Tchad est dernière position (182ème avec un score de 0.146/1) de l'indice KidsRights. Il est précédé de l'Afghanistan, de la Sierra Leone et de la RDC. En 2021, l'Islande reste en tête de l'indice KidsRights.

Pour l'Islande et le Tchad, une analyse inter-domaines a été réalisée. Si l'Islande figure en bonne place dans le classement général et dans les domaines de la vie, de la protection, de l'éducation et de l'environnement favorable, elle est moins bien classée (rang 35) dans le domaine de la santé. Le Tchad est systématiquement mal classé, non seulement dans le classement général mais aussi individuellement dans tous les autres domaines.



En ce qui concerne les indicateurs du domaine de l'éducation, les "années de scolarité prévues" en Islande sont de 18 ans pour les garçons et de 20 ans pour les filles. Pour le Tchad, ce chiffre est inférieur à neuf ans pour les garçons et à six ans pour les filles. Une analyse plus approfondie de cet indicateur particulier révèle que les "années de scolarisation prévues" dans tous les pays figurant parmi les dix premiers de l'indice 2021 sont en moyenne de plus de 15 années de scolarisation prévues pour les filles et les garçons. Pour les pays qui font partie des dix pays les moins performants, cette durée est de dix ans ou moins pour les filles et les garçons.



La dernière édition de l'indice KidsRights a été publiée en mai 2020. L'index KidsRights 2020 a prédit les implications potentielles futures de la pandémie mondiale de Covid-19 pour les enfants et les droits de l'enfant. L'impact réel dépasse considérablement les prédictions de l'année dernière.



Pourtant, les effets négatifs et l'impact de la pandémie ne sont que partiellement visibles aujourd'hui, et ils se manifesteront sur de longues périodes de temps. Le rapport préconise de commencer à préparer le terrain pour une ère de crise, post-Covid, en tenant compte du fait que les mesures et politiques Covid et post-Covid devront tenir plus longtemps que prévu initialement.



En dehors des personnes qui ont été infectées par le virus Covid-19, ce sont les enfants qui ont été le plus durement touchés, non pas directement par le virus lui-même, mais par les actions tardives des gouvernements du monde entier, ce qui entraînera de graves répercussions à long terme pour les jeunes.



Un an plus tard, en mai 2021, le monde est toujours en pleine quête de contrôle du virus. D'énormes inégalités prévalent, entre autres dans l'accès aux vaccins et aux services de vaccination, aux soins de santé adéquats pour les patients atteints du COVID-19, au soutien économique pour ceux qui ont perdu leur revenu en raison des lockdowns et autres formes de restrictions Corona, et aux possibilités d'éducation.



De toute évidence, ces questions touchent les enfants de nombreuses façons, même si les effets directs du COVID-19 sur la santé des enfants sont relativement faibles, dans le sens où, en général, les enfants et les jeunes eux-mêmes subissent beaucoup moins de conséquences sanitaires que les adultes, une fois qu'ils ont attrapé le virus.



KidsRights est une organisation internationale non gouvernementale qui promeut le bien-être des enfants vulnérables à travers le monde et plaide pour la réalisation de leurs droits. KidsRights s'efforce de créer un monde où tous les enfants ont accès à leurs droits et sont en mesure de réaliser le grand potentiel qu'ils portent en eux. KidsRights considère les enfants comme des " faiseurs de changement " qui ont le pouvoir de faire bouger le monde et les aide à exprimer leurs opinions et à agir pour apporter des changements.





