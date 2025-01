Dry January : Mois sans alcool

Ce mois est une occasion idéale pour inviter les jeunes à faire une pause d'alcool, avec plusieurs bienfaits notables pour la santé.





Selon des études médicales, les bénéfices d'un mois sans alcool incluent l'amélioration de l'Énergie. Une abstinence permet de retrouver un niveau d'énergie plus élevé. Les nuits deviennent plus réparatrices, contribuant à un meilleur bien-être général.



Le Dry January est également une opportunité de envisager une consommation plus modérée tout au long de l'année. En prenant conscience des effets de l'alcool, les participants peuvent adopter des habitudes plus saines.





Faire une pause d'alcool durant tout le mois de janvier représente un grand défi, particulièrement pour la jeunesse, souvent plus exposée aux comportements de consommation. Ce mois sans alcool peut ouvrir la voie à des choix de vie plus équilibrés et à une meilleure santé.