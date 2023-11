INTERNATIONAL Dubaï remporte la candidature pour accueillir le Sommet Mondial de la Culture dans les Villes Mondes 2024

Par AETOS WIRE - 6 Novembre 2023



Dubaï vient de franchir une nouvelle étape remarquable de sa stratégie de croissance à l'international en remportant l'appel d'offres pour accueillir et organiser l’édition 2024 du Sommet Mondial de la Culture dans les Villes Mondes (World Cities Culture Summit - WCCS). Il s'agit de la première fois qu'un tel événement sera organisé dans la région MENA, et se tiendra du 30 octobre au 1er novembre 2024. L'annonce a été faite lors de la visite d'une délégation de l'Autorité de la culture et des arts de Dubaï (Dubai Culture), en marge du sommet de cette année qui s’est tenu à São Paulo, au Brésil, du 25 au 27 octobre.

Le Sommet Mondial de la Culture dans les Villes Mondes (World Cities Culture Summit) met l'accent sur les villes créatives qui exploitent leur potentiel en investissant dans les secteurs de la culture et de la création. Ces villes sont capables d'élaborer des politiques culturelles destinées à soutenir et à développer les activités culturelles pour les décennies à venir. Le sommet permettra de même d’explorer le rôle crucial de la culture dans la prospérité des métropoles mondiales et contribue à établir des bases solides de développement respectueuses de l'environnement.



Initié en 2012 par le maire de Londres, le World Cities Culture Forum (WCCF), initié en 2012, se nourrit du partage et de la diffusion d'idées et d'informations innovantes et efficaces afin de promouvoir une croissance urbaine durable. En 2020, Dubai Culture a présenté le dossier d’adhésion à ce réseau influent, faisant ainsi de Dubaï et d'Abu Dhabi les seules villes arabes au sein du forum. Reconnu comme le réseau international clé dans l'élaboration des politiques culturelles, le World Cities Culture Forum (WCCF) met l’accent sur la dimension culturelle des centres urbains. Comprenant plus de 40 villes membres à travers le monde, le réseau reconnaît le rôle fondamental de la culture dans le progrès social et économique des villes mondes.





Le sommet mettra en lumière les villes qui investissent dans les secteurs de la culture et de la création, dans le but d'encourager et d’entretenir les talents créatifs et les compétences, leur permettant ainsi de contribuer à la transformation des villes en centres créatifs pour l'avenir.



Dubai Culture a déposé le dossier d’adhésion au Forum pour la première fois en 2021, soulignant ainsi l'engagement de l'Autorité à promouvoir ses principaux atouts à l'international. Le fait de remporter cet appel d’offres consolide la position de la ville en tant que destination culturelle mondiale et s'aligne parfaitement sur la vision de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, visant à transformer Dubaï en un centre mondial de la culture, un incubateur de créativité, et un pôle florissant et attractif pour les talents.





