Eau et assainissement : la Camwater va à la conquête de nouveaux partenaires

A l'ouverture des travaux du 22ème Congrès international et exposition (CIE) de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AAEA), le lundi 17 février 2025, la délégation camerounaise (Camwater, organisations de la société civile, enseignants et chercheurs du secteur), a répondu présent à Kampala en Ouganda.



Cette journée a été marquée par la visite des stands des exposants par le Dr Blaise Moussa, directeur général de Camwater et président en exercice de cette association de 2025 à 2027, dans le but de rechercher de potentiels partenaires techniques pour sa société.



Cette activité visait à rencontrer divers exposants d’équipements et de matériels d’entretien des systèmes d’alimentation en eau potable (SAEP). En effet, le congrès de l’AAEA à Kampala constitue une occasion pour les participants et délégués, de tisser des liens et de nouer des partenariats techniques.



Dans cette optique, Dr Blaise Moussa a tenu des réunions avec plusieurs fabricants et responsables d’entreprises.