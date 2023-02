Eau potable : la STE réduit les coûts de branchements à N'Djamena

Dans un communiqué publié le vendredi dernier, la STE a rappelé que le réseau de distribution d'eau potable couvre bien les quartiers de Walia, Atrone, Gassi, NDjari, Diguel, Amtoukouï, Darassalam, Patte-d’oie et Guinebord.



En encourageant la population à profiter de cette réduction, la STE insiste sur l'importance de l'eau dans la vie quotidienne et rappelle que l'accès à l'eau potable est un droit universel pour tous.



Cette initiative de la STE est saluée par les habitants des quartiers concernés qui sont souvent confrontés à des problèmes d'approvisionnement en eau. La réduction des coûts de branchements en cours permettra à de nombreux foyers d'avoir accès à l'eau courante chez eux, améliorant ainsi leurs conditions de vie et leur hygiène.



Cette action s'inscrit dans une dynamique plus large de la STE visant à améliorer l'accès à l'eau potable pour tous les habitants de N'Djamena, moderniser les infrastructures et renforcer la capacité de production.



L'accès à l'eau potable est un enjeu crucial pour le développement durable et le bien-être des populations.