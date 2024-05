Échange prometteur entre l'ENA du Tchad et l'ENAM du Burkina Faso : vers un renforcement de la coopération dans le domaine de la formation des agents publics

Les deux parties ont exprimé leur ferme volonté de renforcer les liens de coopération entre leurs institutions respectives, en vue d'échanger des expériences et des meilleures pratiques dans le domaine de la formation des agents publics. L'objectif principal de ce partenariat est de contribuer à l'émergence d'une administration publique plus performante, capable de répondre efficacement aux défis du développement durable dans la sous-région.





Les discussions ont porté sur l'exploration de diverses pistes de collaboration, notamment des échanges d'enseignants et de chercheurs: Favoriser la mobilité des enseignants et des chercheurs entre les deux écoles pour partager leurs connaissances et expertises.



L’Organisation des événements académiques conjoints pour approfondir les réflexions sur les enjeux de l'administration publique en Afrique et la mise en place de programmes de formation co-diplômants: Développer des programmes de formation en commun qui permettront aux étudiants d'obtenir des diplômes reconnus dans les deux pays.



Il y a aussi la mise en place un système d'échange de ressources pédagogiques et documentaires pour enrichir mutuellement les fonds documentaires des deux écoles.



Le Directeur général de l'ENA du Tchad et le Chargé d'Affaires a.i. de l'Ambassade du Burkina Faso au Tchad ont salué l'excellence des relations bilatérales entre leurs deux pays et ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour la réussite de ce partenariat. Ils ont convenu de mettre en place un comité de pilotage conjoint pour assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des actions convenues.



Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement de la coopération entre l'ENA du Tchad et l'ENAM du Burkina Faso. Les échanges fructueux et l'engagement mutuel des deux parties augurent d'une collaboration durable et bénéfique pour la formation des agents publics dans les deux pays et pour la modernisation de leurs administrations respectives.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la dynamique de coopération régionale visant à promouvoir l'intégration et le développement socio-économique de l'Afrique de l'Ouest.



Le renforcement des capacités des administrations publiques est un élément clé pour relever les défis du développement durable et pour offrir de meilleurs services aux citoyens.



Les échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre institutions de formation administrative sont essentiels pour améliorer la qualité de la formation des agents publics et pour répondre aux besoins spécifiques des contextes nationaux.



Le succès de ce partenariat entre l'ENA du Tchad et l'ENAM du Burkina Faso constituera un modèle exemplaire pour d'autres collaborations dans le domaine de la formation des agents publics en Afrique.