AFRIQUE Echanges régionaux dans le commerce mondial : des décideurs de 15 pays d’Afrique formés

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 31 Janvier 2020 modifié le 31 Janvier 2020 - 07:54



(Casablanca, le 30 Janvier 2020) – La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), et ses partenaires le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique (MICEVN) et le Groupe Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises (ISCAE) ont organisé un cycle de formation, de neuf jours, intitulé « Les échanges régionaux dans le commerce mondial », dans le cadre du programme « Arab-Africa Trade Bridges (AATB) », du 20 au 29 janvier 2020 sur le campus de l’ISCAE à Casablanca, au Maroc.



Destinée à répondre aux besoins d’évolution des métiers liés au commerce international qu’engendre la libéralisation des échanges au niveau mondial, la formation, d’une durée de neuf jours s’est articulée autour de deux modules ‘Cadre conceptuel et institutionnel du commerce international’ et ‘Les pratiques du commerce international’, qui ont abordé entre autres la compréhension du macro- environnement du commerce international et des défis liés aux nouvelles tendances commerciales et au cadre réglementaire et institutionel du commerce, les pratiques modernes de logistiques portuaires et douanières, avant de s’achever par une visite des installations portuaires de Tanger.



M. Hani Salem Sonbol, Directeur Général de ITFC a déclaré « Ce cycle de formation a été conçu dans le cadre du programme AATB pour relever les défis qui empêchent les entreprises des deux régions Africaine et Arabe de tirer pleinement profit de l'énorme potentiel commercial existant entre elles.



Cette approche holistique permet aux aux fonctionnaires relevant d’administrations publiques et d’organismes représentant le secteur privé de mieux appréhender les enjeux des échanges régionaux au sein d’un commerce mondial à la concurrence intensifiée dans un but final d’accroissement de leur compétitivité. Ont pris part à cette formation intensive, 19 participants représentants 15 pays différents dont le Sénégal, le Niger, Djibouti, le Togo, le Burkina Faso, le Bénin, le Mali, la Tunisie, les Comores, le Cameroun, le Gabon, la Guinée, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie et le Maroc. Chaque participant s’est vu remettre une attestation de participation à la formation à l’issue de ces neuf jours.



Durant la céremonie de remise d’attestation de participation, Nadia El Bouaamri, directrice de ISCAE Casablanca, a déclaré « Nous sommes très heureux de ce partenariat qui a permis de tenir une formation de haut niveau. Au-delà de la mise à jour et la mise à niveau des pratiques et du corpus de connaissances qui découle du programme , c'est la richesse inhérente à l'interaction humaine qui laisse présager un effet de synergie et de rapprochement entre des hommes et des femmes agissant en tant qu'acteurs de dynamisation et de promotion des flux commerciaux entre les pays africains et arabes members. »



L’organisation de la formation est en ligne avec les objectifs de programme AATB qui ambitionne de promouvoir les flux commerciaux entre les pays africains et arabes membres, de soutenir le financement du commerce et l'exportation et d’améliorer les outils de renforcement des capacités relatifs au commerce, notamment dans le secteur des infrastructures et des transports.





