École Nationale Supérieure des Travaux Publics de Yamoussoukro : Plus de 3 000 cadres formés en soixante ans

Informations Dévoilées lors d'une Conférence de Presse

Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse par Antoine Adou, président du Comité d'organisation de la célébration du soixantième anniversaire de l'ENSTP, prévue du 6 au 8 décembre 2024 à Yamoussoukro. Il a souligné l'impact significatif des anciens élèves sur le capital infrastructurel de la région.



« Ces hommes et ces femmes formés dans la matrice de l'ENSTP participent, de façon notable, à la formation du capital infrastructurel de nos pays », a déclaré Antoine Adou.



Historique de l'ENSTP

L'ENSTP a été créée le 7 novembre 1962 pour former des ingénieurs et techniciens en génie civil. Elle est devenue opérationnelle le 18 avril 1963. En 1966, suite à une réorganisation des grandes écoles d'enseignement supérieur, elle a été renommée École supérieure des Travaux publics (ESTP) et intégrée à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny.



Report de la Célébration

Initialement prévue pour 2023, la célébration du soixantième anniversaire a été reportée à 2024 en raison du décès de Ezan Akélé, le premier directeur de l'ENSTP et ancien ministre.



Cette célébration représente une occasion importante de rassembler la communauté des anciens élèves et de mettre en lumière l'importance du génie civil dans le développement des infrastructures en Afrique.