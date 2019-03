TCHAD Economie : "Nous sommes fainéants" au Tchad, ministre Nouradine Kassiré

2 Mars 2019





Les Journées économiques et citoyennes ont été lancées ce vendredi 1er mars, en présence de plusieurs membres du gouvernement, présidents d'institutions, diplomates et autorités réunis au Palais du 15 janvier à N'Djamena. L'évènement qui est placé sous le thème "Agir ensemble pour un Tchad en Paix, Émergent et Prospère", vise à impliquer les différents acteurs de la vie économique pour trouver des solutions favorables à un retour de la croissance économique au Tchad.



Le coordonateur de l'évènement, Souradj Koullamallah a expliqué que cette initiative est l'oeuvre d'un conglomérat de personnes issues de diverses professions et profils. Les Journées économiques et citoyennes qui ont lieu sur trois jours, impliquent l'Etat, le secteur privé, la société civile et la population.



"L'organisation de cet évènement est une initiative salutaire qui sera l'un des facteurs permettant de sortir le Tchad de son marasme économique", a affirmé le président du Conseil social, économique et culturel, Ahmadaye Bakhit.



D'après le ministre des Mines, du Développement Industriel, Commercial et de la Promotion du Secteur Privé, Ahmat Bachir, l'initiative est en parfaite adéquation avec le Programme national de développement. "Il s'agit là d'une initiative bien mûrie et qui répond parfaitement aux impératifs de notre temps, notamment l'impérieuse nécessité de maintenir la paix et de se consacrer à l'unique combat qui s'oppose à nous tous à savoir le développement de notre pays", a-t-il souligné.

Le chef de l'Etat a été représenté par le ministre d'Etat, ministre conseiller à la Présidence de la République, Nouradine Kassiré Komokoye. D'après lui, "si le Tchad compte une superficie de 1.284.000 km carrés et que la population meurt de faim, (c'est que) nous sommes fainéants". Le ministre a rassuré de la disponibilité du président de la République à accompagner tout projet de développement. Il a appelé à une nouvelle impulsion socio-économique.



Après quatre ans de crise économique qui perdure au Tchad, la situation peine à s'améliorer.





