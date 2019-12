Économie : le Tchad va renforcer son système douanier

Le Gouvernement envisage plusieurs mesures pour renforcer la gestion des douanes et droits indirects. Dès 2020, il est prévu l'informatisation de la douane au profit d'un système plus performant, en remplacement du système Sydonia qui est devenu obsolète. Cette migration devrait être finalisée au cours de l'année à venir.



Il est également envisagé l'ouverture d'un bureau des douanes à Douala, au Cameroun, afin de mieux maitriser l'acheminement des marchandises.



D'autres propositions sont évoquées, notamment le scan des marchandises pour assurer un meilleur contrôle et lutter contre la fraude, la formation des agents de douanes pour mettre fin au comportement parfois brutal de la brigade mobile de douane, et la maitrise et le suivi régulier des effectifs.



"Il n'y aura pas de bogobogo. (...) Les régions où il y a beaucoup de fraudes, la douane est aussi beaucoup contestée", a indiqué lundi le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.



Selon lui, "tout le monde doit faire attention à ne pas invectiver la douane, parfois sans raisons".



Pour une meilleure gestion axée sur la maitrise des dépenses et l’augmentation des recettes, le Gouvernement prévoit la sécurisation des recettes par le renforcement de la collecte de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).