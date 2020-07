Économie numérique et postes : le Tchad prépare une stratégie pour révolutionner le secteur

"Dans la perspective d'une édification d'un Tchad véritablement digitalisé, le gouvernement a opté et créé un cadre qui puisse permettre au numérique de booster plus significativement le développement socio-économique de notre pays", a indiqué Dr. Idriss Saleh Bachar.



Selon le ministre des Postes et de l'Économie numérique, "le secteur des postes et du numérique joue un rôle non négligeable en terme de contribution à la croissance de l'économie nationale et de lutte contre la pauvreté."