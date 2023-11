Éducation au Tchad : le PSSET et le COSOET appellent à observer une grève sèche d'une semaine

Lors d'une réunion extraordinaire tenue au siège du Syndicat National des Instituteurs du Tchad (SNIT) à l'école du centre le 2 novembre 2023, les membres des bureaux de la Plateforme des Syndicats du Secteur de l'Éducation du Tchad (PSSET) et du Collectif des Syndicats du Secteur de l'Éducation du Tchad (COSET) ont examiné le communiqué de presse en date du 28 octobre 2023. Ce communiqué accordait un délai de soixante-douze heures au Gouvernement pour le versement immédiat des salaires des agents du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, qui avaient été suspendus et/ou réduits.



Après l'expiration de ce délai, il a été constaté que rien n'avait été entrepris en faveur de ces agents. En réponse à cette situation, la PSSET et le COSET appellent tous les militants et militantes à observer une grève sèche d'une semaine, renouvelable à partir du 3 novembre 2023.