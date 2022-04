Eglise catholique : les prêtres sous le radar des évêques au sujet du célibat

Certains prêtres ont du mal à honorer leur engagement de rester célibataire, suivant leur vœu de chasteté émis au moment de l'ordination. « L'Eternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui ». (Genèse 2 :18).



C'est depuis la création que Dieu a instauré l'union de l'homme et la femme, multipliez-vous et remplissez la terre. L'humanité a vu le mariage un passage obligatoire. Mais Dieu a donné un don de célibat, pour ceux qui ont décidé de le servir sans se marier comme l'apôtre Paul dixit aux Corinthiens. Que ceux qui peuvent rester comme célibataire dans l'œuvre de Seigneur Jésus-Christ de le faire (1 Corinthiens 7 : 8). A l'exemple de Jérémie, Daniel, Timothée etc.



Tel est le choix des prêtres d'être au service de Dieu sans se marier, mais beaucoup ne tiennent pas leur promesse en sautant les murs de paroisse pour vivre une vie contraire à leur engagement de rester célibataire. Ce qui a poussé la Conférence nationale épiscopale du Congo à exiger aux prêtres de dévoiler leurs femmes et enfants, afin de réparer les préjudices causés aux femmes et enfants, qui sont malgré eux à vivre dans la clandestinité.



Mais il s’agit aussi pour ces derniers de solliciter la dispense des obligations sacerdotales auprès du Pape, pour être libre de concentrer sur leurs petites familles clandestines. Selon une source de Vatican News, les évêques de la RDC ont fait savoir que certains prêtres ne mènent pas une vie sacerdotale authentique. Ils veulent attirer l'attention des prêtres sur la nécessité d'un comportement responsable vis-à-vis des enfants nés d'une femme et un prêtre.



La conférence prévient qu'elle va saisir le Saint-Siège pour une peine maximale de renvoi de l'Etat clérical précise-t-on. Cependant, les prêtres qui ont brisé leur engagement doivent se repentir car la Bible dit à Ecclésiaste 7 : 20 : « Non, il n'y a pas sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais ». On ne peut continuer à servir Dieu dans le mal, mieux se décharger de son fardeau et Dieu est fidèle et juste pour pardonner.