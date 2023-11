Égypte : la BAD mobilise 131 millions $ pour libérer le potentiel du secteur privé

Confrontée à des chocs extérieurs importants ces dernières années, l’Égypte a accompli des efforts significatifs pour atténuer l’impact de la pandémie de Covid-19 et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur l’économie nationale et pour préserver sa résilience. Après avoir déployé des mesures d’urgence pour soutenir les personnes en situation de vulnérabilité face à ces chocs, le gouvernement égyptien entend, à présent, mettre en œuvre des mesures appropriées à moyen et long terme pour bâtir une économie résiliente par le développement du secteur privé, la diversification économique et la transition verte.



Le programme soutient les efforts déployés par les autorités égyptiennes à travers une série de réformes publiques visant à accélérer le développement du secteur privé. Avec comme objectifs sous-jacents d’améliorer le climat des affaires et de diversifier les sources de croissance verte.