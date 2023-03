Élection des représentants à la HAMA au Tchad : Laoro Gondjé, Aboubakar Idriss et Ahmat Adoum Bahar élus

Dans la catégorie des représentants des médias privés, Laoro Gondjé a remporté une victoire écrasante avec 43 voix sur 97 votants. Zara Yacoub et Bello Bakari Manani ont obtenu respectivement 28 et 25 voix, tandis qu'un bulletin nul a été enregistré.



Dans la catégorie des représentants des médias publics, Aboubakar Idriss a été élu avec 41 voix sur 61 votants, battant ainsi Yaya Mahamat Moundeï, qui a obtenu 20 voix.



Enfin, pour le poste de représentant des techniciens, Ahmat Adoum BAHAR a remporté une victoire serrée avec 63 voix sur 125 votants, battant Alhazam El-hadji Issaka avec seulement une voix.



La HAMA est une institution clé au Tchad pour réglementer les médias et l'audiovisuel dans le pays. Les représentants élus jouent un rôle crucial dans la formulation de politiques et la prise de décisions pour assurer un environnement médiatique équilibré et transparent.