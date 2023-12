Élections référendaires au Tchad : succès démocratique, selon des observateurs internationaux

Le représentant des observateurs internationaux, Hengoup Serge Didier, a indiqué que la campagne s'est déroulée dans la sérénité. La société civile africaine a jugé nécessaire de déployer des observateurs indépendants (nationaux et internationaux) afin d'assurer la sincérité et la régularité du scrutin référendaire.



Les observateurs sur le terrain ont régulièrement informé l'équipe technique des situations observées à chaque phase du scrutin. Il a été noté la présence visible des forces de sécurité à l'entrée des bureaux de vote, renforcée dans certains endroits. Des observateurs nationaux et internationaux étaient présents sur le terrain, et le référendum s'est bien déroulé sur tout le territoire national. Le vote des Tchadiens de la diaspora, des nomades et des militaires s'est également bien passé.



Le dépouillement et le décompte des voix se sont déroulés conformément aux dispositions du Code électoral et aux textes subséquents, sans aucun incident signalé.



Une forte participation a été observée à N'Djamena et dans d'autres grandes villes ainsi que dans les provinces. Quelques irrégularités mineures, telles que l'orientation des électeurs sur les lieux de vote, ont été notées, mais elles n'ont pas entravé le processus électoral ni l'expression démocratique effective. La mission a salué la mise en œuvre des recommandations du Dialogue national inclusif et souverain, qui ont conduit à l'organisation du scrutin dans la paix.



Enfin, une forte participation des femmes et des jeunes au scrutin référendaire a été observée, et le scrutin s'est déroulé de manière démocratique, libre et transparente.