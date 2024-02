Élevage : Le Tchad et la Hongrie ensemble pour un avenir prometteur !

L'élevage occupe une place prépondérante dans l'économie tchadienne, et c'est dans ce contexte que la mission hongroise s'est engagée à apporter son expertise, notamment dans le domaine de l'insémination artificielle, afin de moderniser et d'optimiser les pratiques d'élevage au Tchad.



Dans la même démarche, l'Institut de Recherche, en Élevage pour le Développement (IRED) a servi de cadre d'une session de formation intensive, où les étudiants ont eu le privilège d'assimiler les dernières avancées technologiques et les méthodologies innovantes en matière d'élevage, grâce aux enseignements prodigués par les éminents professeurs hongrois.



Notons que cette collaboration ne se limite pas à un simple échange de connaissances théoriques. Elle se veut également pragmatique et orientée vers l'action, avec pour objectif ultime de revitaliser et de moderniser l'élevage tchadien, en capitalisant sur les atouts et le potentiel considérable du pays dans ce secteur vital de son économie.