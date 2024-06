Éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 : Le Tchad se prépare sereinement pour affronter les Comores

L'ambiance au sein de l'équipe nationale est sereine et déterminée. Les joueurs enchaînent les séances d'entraînement avec assiduité et motivation, conscients de l'enjeu de cette rencontre face aux Comores.



Le staff médical tchadien est satisfait de l'état de santé des joueurs. Éric, Bakhit et Marius ont pu reprendre l'entraînement avec le groupe sans gêne, après avoir manqué quelques séances. Seul Thiam est forfait pour le match contre les Comores, souffrant d'une légère douleur à l'adducteur.



Le capitaine Ninga Casimir, tant attendu par ses coéquipiers et le staff technique, a enfin rejoint le groupe en début de soirée d'hier. Il a participé à une séance d'entraînement individuelle afin de se remettre en forme après son voyage.



Avec l'arrivée de Ninga Casimir et le retour des blessés, le groupe tchadien est désormais au complet (à l'exception du blessé Thiam et de Betina qui n'a pas pu effectuer le voyage). L'équipe nationale est prête à relever le défi et à se battre pour obtenir un résultat positif face aux Comores.



Rendez-vous est pris pour le 11 juin 2024 au Stade d'Honneur d'Oujda pour une rencontre qui s'annonce palpitante. Vivement le 11 juin pour encourager les Sao !