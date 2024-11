Elon Musk annonce l'arrivée de Starlink au Tchad pour révolutionner la connectivité

La semaine dernière, le ministre de l’Économie numérique avait confirmé ces pourparlers lors de l'adoption de la loi modifiant l'article 13 de l'ARCEP, marquant une étape clé dans le renforcement des infrastructures numériques du Tchad.



Le ministre de l’Économie numérique, Dr Boukar Michel, a abordé l’impact potentiel de Starlink sur le coût de l’accès à internet au Tchad, soulignant que « le coût de l’internet est actuellement élevé » mais que l'arrivée de Starlink pourrait aider à le rendre plus abordable. Parallèlement, le ministre a dévoilé un projet ambitieux de modernisation numérique impliquant la création de 200 sites dotés de réseaux 3G et 4G et d’un cœur de réseau renforcé. Ce projet vise à dynamiser l’économie numérique, stimuler l’emploi local, et améliorer l’accès à des services de connectivité de qualité.



Starlink prévoit de commencer ses opérations commerciales au Tchad en 2025, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires. Bien que les tarifs de Starlink pour le Tchad n’aient pas encore été annoncés, un modèle peut être observé dans d'autres pays africains comme le Bénin, où l’abonnement mensuel est de 30 000 FCFA (environ 50 $) et le terminal coûte 400 000 FCFA (environ 660 $).



Ce partenariat potentiel avec Starlink pourrait marquer une avancée importante pour la connectivité au Tchad, offrant de nouvelles opportunités de développement et de modernisation des services numériques dans le pays.