Émirats arabes unis : lancement des ventes de Burj Azizi, la deuxième plus haute tour du monde à 725 m

Azizi Developments, l'un des principaux promoteurs privés des Émirats arabes unis, lancera officiellement la vente de Burj Azizi, la deuxième plus haute tour du monde, culminant à 725 mètres de haut sur un terrain de premier ordre sur la Sheikh Zayed Road à Dubaï.



Le grand événement de lancement aura lieu à la Coca Cola Arena, City Walk, le 18 février, avec en vedette la chanteuse américaine Jennifer Lopez (JLo) et accueillera plus de 15 000 participants.



Parmi les invités figurent des représentants du gouvernement, des représentants des médias, des partenaires de courtage, des banques et des institutions financières, des investisseurs, des influenceurs de premier plan et diverses célébrités. Prévue pour être achevée d'ici 2028, la tour de plus de 131 étages propose des suites, des penthouses, des appartements et des maisons de vacances à un prix compris entre 10 000 AED et 17 000 AED le pied carré.



Il comprendra également un hôtel sept étoiles composé uniquement de suites et inspiré par sept thèmes culturels. Les nombreux équipements du Burj Azizi comprennent des centres de bien-être, des piscines, des saunas, des cinémas, des salles de sport, des supérettes, des salons pour les résidents et une aire de jeux pour enfants.



En tant que seule pleine propriété sur Sheikh Zayed Road, la tour abritera également un centre commercial vertical réparti sur sept étages, une salle de bal de luxe, un club de plage, une terrasse d'observation distinctive, une zone d'adrénaline et une variété d'options de restauration haut de gamme.



Une fois terminé, Burj Azizi est sur le point d'établir de nombreux nouveaux records du monde, notamment le hall d'hôtel le plus haut au niveau 11, la discothèque la plus haute au niveau 126, la plate-forme d'observation la plus haute au niveau 130, le restaurant le plus haut de Dubaï au niveau 122 et la chambre d'hôtel la plus haute de Dubaï au niveau 118.



D'autres événements de lancement des ventes auront lieu le 19 février dans des lieux prestigieux à travers le monde, notamment l'hôtel Conrad à Dubaï, The Peninsula à Hong Kong, The Dorchester à Londres, JW Marriott Juhu à Mumbai, New York Marriott Downtown, Marina Bay Sands à Singapour, Four Seasons Hotel à Sydney et Palace Hotel à Tokyo.