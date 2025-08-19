Alwihda Info
INTERNATIONAL

Négociations internationales sur la pollution plastique : l’INC-5.2 échoue à trouver un accord à Genève


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Août 2025



Les pays réunis du 5 au 14 août lors de la session reprise du cinquième Comité intergouvernemental de négociation (INC-5.2) n’ont pas réussi à s’accorder sur le texte d’un nouvel instrument juridiquement contraignant visant à lutter contre la pollution plastique.

Un enjeu mondial majeur
La rencontre, organisée en Suisse, avait pour objectif de rapprocher les positions des États en vue d’un traité global. Les discussions ont mis en lumière l’importance des plastiques dans l’économie mondiale : emballages alimentaires, dispositifs médicaux, technologies de l’information, aéronautique et automobile dépendent largement de ces matériaux.

La position des États-Unis
La délégation américaine a plaidé pour une approche « pragmatique et de bon sens », visant à réduire la pollution plastique, tout en protégeant les industries qui produisent des biens essentiels et abordables pour les consommateurs. Washington soutient des solutions adaptées et rentables, propres à chaque pays, plutôt qu’un modèle réglementaire uniforme imposé par le haut.
« Des mesures trop prescriptives risqueraient de freiner l’innovation et d’alimenter l’inflation, non seulement aux États-Unis mais également dans l’économie mondiale », a fait valoir la délégation.

Et après ?
L’absence de consensus prolonge l’incertitude sur l’adoption d’un accord international juridiquement contraignant, attendu comme un tournant dans la lutte contre la pollution plastique, considérée comme l’un des défis environnementaux majeurs du siècle. Les négociations devraient se poursuivre dans les prochains mois, sous l’égide des Nations unies, afin de rapprocher des visions encore très divergentes.


