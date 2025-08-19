L’Afrique et AFRICOM définissent cinq priorités pour la sécurité du continent

Le commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) et les Forces de défense du Kenya (KDF) ont publié le tout premier communiqué conjoint issu de la Conférence des chefs d’état-major africains (ACHOD). Ce document marque une étape majeure dans la coopération sécuritaire entre l’Afrique et ses partenaires internationaux.



Co-signé par le général Charles M. Kahariri, chef d’état-major des armées du Kenya, et le général Michael E. Langley, commandant d’AFRICOM, le texte synthétise les priorités définies par les 38 délégations africaines réunies à Nairobi en mai dernier. « Ce communiqué est bien plus qu’un simple compte rendu des discussions », a déclaré le général Langley.



« C’est un engagement partagé à avancer ensemble, à consolider les acquis et à obtenir des résultats concrets pour renforcer la sécurité en Afrique. »



Cinq axes prioritaires définis

Le communiqué met en avant cinq domaines stratégiques :

1. Renouveler et élargir les partenariats sécuritaires – en impliquant organisations régionales, société civile, secteur privé, monde académique et communautés locales.

2. Élaborer une vision commune de la sécurité – avec une doctrine harmonisée, un meilleur partage d’informations et une coopération multilatérale renforcée.

3. Stimuler l’innovation face aux menaces émergentes – notamment contre les cyberattaques, les impacts environnementaux et les tactiques disruptives.

4. Renforcer les institutions de défense – en professionnalisant les forces armées, en développant les opérations inter-agences et en consolidant les relations civilo-militaires.

5. Promouvoir le leadership africain en matière de sécurité – à travers des approches pilotées par l’Afrique avec un soutien ciblé des partenaires.



Le général Kahariri a souligné : « Ce communiqué concentre notre énergie collective. Il identifie les domaines où nous devons agir et où nous pouvons diriger ensemble. »



Une feuille de route pour l’avenir

Ce communiqué conjoint servira désormais de cadre de référence pour les actions militaires, les réformes institutionnelles et l’innovation sécuritaire au cours de l’année à venir. Il vise aussi à mesurer les progrès réalisés et à traduire les engagements en résultats tangibles pour la stabilité du continent.