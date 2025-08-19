Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

L’Afrique et AFRICOM définissent cinq priorités pour la sécurité du continent


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Août 2025



L’Afrique et AFRICOM définissent cinq priorités pour la sécurité du continent
Le commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) et les Forces de défense du Kenya (KDF) ont publié le tout premier communiqué conjoint issu de la Conférence des chefs d’état-major africains (ACHOD). Ce document marque une étape majeure dans la coopération sécuritaire entre l’Afrique et ses partenaires internationaux.

Co-signé par le général Charles M. Kahariri, chef d’état-major des armées du Kenya, et le général Michael E. Langley, commandant d’AFRICOM, le texte synthétise les priorités définies par les 38 délégations africaines réunies à Nairobi en mai dernier. « Ce communiqué est bien plus qu’un simple compte rendu des discussions », a déclaré le général Langley.

« C’est un engagement partagé à avancer ensemble, à consolider les acquis et à obtenir des résultats concrets pour renforcer la sécurité en Afrique. »

Cinq axes prioritaires définis
Le communiqué met en avant cinq domaines stratégiques :
1. Renouveler et élargir les partenariats sécuritaires – en impliquant organisations régionales, société civile, secteur privé, monde académique et communautés locales.
2. Élaborer une vision commune de la sécurité – avec une doctrine harmonisée, un meilleur partage d’informations et une coopération multilatérale renforcée.
3. Stimuler l’innovation face aux menaces émergentes – notamment contre les cyberattaques, les impacts environnementaux et les tactiques disruptives.
4. Renforcer les institutions de défense – en professionnalisant les forces armées, en développant les opérations inter-agences et en consolidant les relations civilo-militaires.
5. Promouvoir le leadership africain en matière de sécurité – à travers des approches pilotées par l’Afrique avec un soutien ciblé des partenaires.

Le général Kahariri a souligné : « Ce communiqué concentre notre énergie collective. Il identifie les domaines où nous devons agir et où nous pouvons diriger ensemble. »

Une feuille de route pour l’avenir
Ce communiqué conjoint servira désormais de cadre de référence pour les actions militaires, les réformes institutionnelles et l’innovation sécuritaire au cours de l’année à venir. Il vise aussi à mesurer les progrès réalisés et à traduire les engagements en résultats tangibles pour la stabilité du continent.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/08/2025

Tchad : Le ministère de l’Éducation Nationale institue une Journée de Salubrité Citoyenne

Tchad : Le ministère de l’Éducation Nationale institue une Journée de Salubrité Citoyenne

Tchad : des enfants retrouvés morts dans des conditions atroces à Amtoukoui Tchad : des enfants retrouvés morts dans des conditions atroces à Amtoukoui 18/08/2025

Populaires

Avenir Energétique en Afrique : Anibor Kragha propose des pistes de solutions à la conférence ARDA Week 2025 en Afrique du Sud

18/08/2025

​Tchad : Journée mondiale de l’aide humanitaire, « Agir pour l’humanité, au-delà des défis »

18/08/2025

Tchad : Lancement officiel du comité d’organisation du Forum international sur la sécurité

18/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter