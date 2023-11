INTERNATIONAL Émirats : un tout premier sommet mondial sur l'éducation et le climat à la COP28

Alwihda Info | Par PRNEWSWIRE - 26 Novembre 2023



Le Sommet RewirEd, plateforme phare de Dubai Cares qui plaide en faveur de la transformation des systèmes éducatifs en tant qu'élément essentiel d'un avenir durable pour les populations et la planète, a dévoilé le programme de sa deuxième édition très attendue qui se tiendra le 8 décembre dans la zone verte de la COP28. Le programme comprendra 35 sessions animées par plus de 200 intervenants.

Tariq Al Gurg, directeur général et vice-président de Dubai Cares, a déclaré : « Réinventer l'éducation à l'action climatique est l'une des nécessités les plus urgentes de notre époque, car c'est le fondement d'un avenir durable pour les populations et la planète. L'éducation n'étant plus une priorité dans les stratégies d'adaptation et d'atténuation, la deuxième édition du Sommet RewirEd sera une occasion très attendue pour le secteur mondial de l'éducation de s'unir au secteur climatique et de placer les systèmes éducatifs transformés au cœur des stratégies climatiques. La programmation du Sommet a donc été soigneusement élaborée pour s'aligner sur les priorités du secteur de l'éducation, tout en contribuant aux agendas climatiques au travers de solutions gagnant-gagnant. Alors que nous nous préparons pour cette édition historique de la COP, nous exhortons chacun à faire du Sommet RewirEd une étape clé dans nos efforts collectifs pour se réapproprier le potentiel transformateur de l'éducation en tant que force motrice du progrès et du développement. »



Adnan Ameen, directeur général de la COP28, a déclaré : « L'éducation est un moteur essentiel pour développer les compétences nécessaires à la future économie climatique. Dans ce contexte, nous sommes ravis de travailler avec Dubai Cares pour présenter la deuxième édition du Sommet RewirEd à la COP28. Ce sera une occasion importante de mobiliser les solutions qui peuvent donner aux apprenants d'aujourd'hui les moyens d'agir et d'accélérer les mesures qui détermineront l'avenir de notre planète. »



Les principaux intervenants sont : Hon. Philip J. Pierre, Premier ministre de Sainte-Lucie ; Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Éducation nationale du Sénégal ; S.E. João Marques da Costa, ministre de l'Éducation du Portugal ; S.E. Dogdurkul Kendirbaeva, ministre de l'Éducation et des Sciences de la République kirghize ; S.E. Reem Bint Ebrahim Al Hashimy, ministre d'État de la Coopération internationale des Émirats arabes unis et présidente de Dubai Cares ; S.E. Ban Ki-moon, 8e Secrétaire général de l'ONU ; S.E. Tariq Al Gurg, directeur général et vice-président de Dubai Cares ; Kevin Frey, directeur général de GenU ; Yasmine Sherif, directrice générale d'ECW ; Andrew Cunningham, responsable mondial de l'éducation pour la Fondation Aga Khan ; Jeffrey Sachs, professeur à l'université Columbia ; et Patrick Verkooijen, directeur général du Centre mondial sur l'adaptation.





Dans la même rubrique : < > Le diabète tue plus d'un million de personnes par an OCI : appel à des solutions innovantes pour la promotion du travail et de l’emploi France/Afrique : débat à l'Assemblée nationale sur les partenariats renouvelés Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)