Empowerment des femmes à N'Djamena : 'Beauté Africaine' lance un atelier d'artisanat

L'Association Beauté Africaine a organisé le 10 février 2024 un atelier de renforcement de capacités centré sur le leadership entrepreneurial, dans le cadre de son projet de création d'une unité de production artisanale visant à promouvoir l'autonomisation des femmes à N'Djamena.



Cet atelier avait pour but de fournir une formation pratique aux femmes dans divers domaines de l'artisanat, tels que la teinture, la couture, la perlerie, la broderie et le tissage. Il visait également à développer leurs compétences en matière de leadership entrepreneurial pour qu'elles puissent gérer efficacement leur entreprise et appliquer les connaissances acquises durant la formation. Raïssa Zeneba Biani, présidente de l'association, a souligné l'importance de cette initiative.



La présidente a prévenu que l'entrepreneuriat représente un défi considérable et a encouragé les participantes à faire preuve de courage et de persévérance. Raïssa Zeneba Biani a partagé un message inspirant avec les bénéficiaires : "C'est en s'engageant qu'on découvre de nouvelles opportunités, et c'est en apprenant qu'on ouvre la porte à davantage de découvertes." Elle les a exhortées à tenir compte de ce conseil pour réaliser leurs rêves.