Enjeux sociaux : L'ACCM s'allie à l'AFLADEFT pour un Tchad équitable

Cette initiative a été marquée par la signature d'une convention avec l'Association des Féministes Leaders pour l'Accès aux Droits et à l'Équité de Genre au Tchad (AFLADEFT), lors d'une cérémonie tenue le samedi 16 septembre au Centre de Formation et de Documentation (Cefod).



Lors de cet événement, le secrétaire général de l'ACCM, Ouya Malato, a souligné l'importance du renforcement de l'engagement communautaire, considéré comme un pilier essentiel pour travailler de manière efficace avec la communauté, les leaders communautaires, et former des relais communautaires.



De son côté, la coordinatrice de l'AFLADEFT, Wouténé Melissa, a exprimé sa conviction que cette signature de convention permettra de collaborer étroitement pour promouvoir l'autonomisation des femmes, lutter contre la violence basée sur le genre et favoriser l'éducation des jeunes filles tchadiennes.



Cette initiative conjointe entre l'ACCM et l'AFLADEFT vise à renforcer les capacités des acteurs de la société civile et à promouvoir des changements positifs dans la société tchadienne en abordant des problématiques sociétales cruciales.