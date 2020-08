Entrepreneuriat : Fatimé Souckar va représenter le Tchad au sommet mondial de l'industrie au féminin

Le secteur agroalimentaire devrait adopter rapidement les technologies de transformation. Le sommet offrira une excellente occasion pour les femmes d'affaires tchadiennes de rencontrer des chefs de file à travers des conférences, des ateliers, des tables rondes et des occasions de réseautage et visites industrielles.



Il leur permettra de découvrir les meilleures pratiques de I'ndustrie, les créateurs de solutions et les nouvelles technologies afin quelles puissent mieux contribuer a une industrie connectée, optimisée et créative.



Le sommet mettra beaucoup plus I'accent sur la motivation des nouvelles générations à entreprendre une carrière professionnelle stimulante et enrichissante dans le secteur manufacturier et sur l'extrême importance, pour les entreprises, d'attirer et d'embaucher des jeunes femmes.