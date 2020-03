Entrepreneuriat : "la honte de dire qu'au Tchad, on importe des cure-dents du Nigeria"

Le cabinet Senghor Consulting a organisé jeudi dernier une formation de renforcement des capacités en entrepreneuriat, en faveur des membres de l'association de lutte contre les stupéfiants, et pour l'encadrement et l'intégration des enfants de la rue au Tchad (ASEIERT).



Le directeur général du cabinet Senghor Consulting, écrivain du guide pratique d'entrepreneuriat du Tchad et ambassadeur du club des dirigeants du Maroc au Tchad, Ibrahim Moussa Youssouf, a estimé que cette initiative vise à soutenir l'encadrement, la formation et la réinsertion des enfants de la rue dans la société.



Courant 2013, le cabinet a formé plus de 200 jeunes dans le cadre du projet d'incubateur des jeunes entrepreneurs.