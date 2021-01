Environnement : le Club des petits écologistes en action balaie le pont à double voie à N'Djamena

N'Djamena - Les élèves membres du Club des petits écologistes en action ont balayé samedi le pont à double voie et ses alentours pour préserver l'environnement et lutter contre le changement climatique.



Les membres du Club, munis de pelles, pioches et balais, ont consacré deux heures de temps à rendre salubre le pont à double voie. Le coordinateur du Club des petits écologistes en action, Natoyoum Innocent, affirme que sa structure se doit d'apporter son soutien à la lutte contre le changement climatique par cette petite action citoyenne. Le geste écologique consiste à nettoyer le pont à double voie qui relie N’Djamena et le Sud du pays.



Selon Natoyoum Innocent, le constat est que les automobilistes déposent à leur passage du sable et toutes sortes de saletés sur la route. Il relève qu'être écologiste, c’est aimer la nature. Les crises sanitaires actuelles exigent une urgente réflexion sur les relations entre les êtres humains et la nature pour mieux prévenir certaines maladies. Car il ne peut pas y avoir d'Homme en bonne santé sur une planète malade.