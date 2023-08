Équateur : un candidat à la présidentielle assassiné, l'état d'urgence décrété

Mercredi soir, Fernando Villavicencio, un candidat à la présidentielle en Équateur et deuxième dans les sondages, a été tragiquement assassiné à la fin d'un meeting électoral. Ce meurtre a suscité l'indignation et a conduit à la déclaration de l'état d'urgence dans le pays.



Fernando Villavicencio faisait partie des huit candidats en lice pour la présidentielle en Équateur, prévue le 20 août. Son décès est survenu lors d'un meeting, où il a été mortellement touché par balle à Quito. Guillermo Lasso, le président équatorien, a confirmé cette nouvelle choquante. En réponse à cet acte tragique, un état d'urgence a été instauré pour une période de 60 jours.



Bien que certains candidats aient suspendu leur campagne en signe de deuil, tels que Luisa Gonzalez, le leader indigène de gauche Yaku Perez (troisième dans les sondages avec 12,5% des intentions de vote), l'ancien vice-président de droite Otto Sonnenholzner et Jan Topic, la date des élections reste inchangée.



Dans une allocution diffusée sur YouTube, le président équatorien a déclaré : "Les forces armées sont en ce moment mobilisées à travers tout le territoire national afin de garantir la sécurité des citoyens, la tranquillité du pays et des élections libres et démocratiques le 20 août."



Fernando Villavicencio occupait la deuxième place en termes d'intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle, obtenant environ 13% selon les derniers sondages de l'institut Cedatos. Il était devancé par l'avocate Luisa Gonzalez (26,6%), proche de l'ex-président de gauche Rafael Correa.