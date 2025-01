Escroquerie à N'Djamena : Un jeune conducteur perd sa moto après avoir aidé un automobiliste

Un homme, affirmant que sa voiture était en panne et qu’il avait besoin d’aide pour aller chercher une batterie, a sollicité son assistance. Par solidarité, le jeune conducteur a prêté sa moto, une Haojue communément appelée "Boko-Haram", immatriculée 16M 4538 A, à cet individu, propriétaire d’une voiture de marque Camry, immatriculée 18V 4518 C.



Le propriétaire de la voiture a fini par disparaître avec la moto, abandonnant son propre véhicule sur place.



Face à cette situation, Ramat Dehiye Saleh s’est rendu au commissariat de police le plus proche pour signaler les faits. Cependant, 19 jours après l’incident, l’homme n’est toujours pas revenu. La voiture abandonnée est actuellement conservée au commissariat de police CSP12, dans le 10e arrondissement, selon les informations fournies par la victime.