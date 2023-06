Est du Tchad : l'armée apporte une assistance alimentaire aux réfugiés en détresse

La situation humanitaire à Adré est alarmante, avec plus de 45 000 réfugiés enregistrés en seulement une semaine. Parmi eux, on compte de nombreux enfants, femmes et personnes âgées. La présence d'enfants non accompagnés ou ayant perdu leurs parents suscite une profonde tristesse.



Pour répondre à cette crise humanitaire, l'armée tchadienne a mobilisé des ressources importantes. Plus de 350 moutons ont été préparés pour les repas, et plusieurs tonnes de vivres seront fournies aux réfugiés dans le besoin. Cette assistance vise à soulager leur détresse et à leur offrir un soutien alimentaire essentiel.



Le général Ousmane Bahr Mahamat Itno, en tant que coordonnateur de la zone Est, supervise personnellement ces opérations d'assistance.